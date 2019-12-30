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9:32   30 Декабря 2019
Россия

Миллиардеры РФ ставят рекорд по увеличению состояния за последние 4 года

Миллиардеры РФ ставят рекорд по увеличению состояния за последние 4 года

Миллиардеры России ставят рекорд по увеличению состояния за последние 4 года, таковы итоги индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как сообщает агентство Bloomberg, за последние четыре года совокупное состояние 23 самых богатых граждан РФ выросло почти на 53 миллиарда долларов.

Список в очередной раз возглавил один из глав «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние за уходящий год увеличилось на 8,5 миллиарда долларов и составило 28,2 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, которому удалось увеличить состояние на 5,2 миллиарда до 24,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал вырос на 6,22 миллиарда и теперь составляет 22,3 миллиарда долларов.

Всего в списке BBI 550 человек со всего мира, 23 человека в нем — из России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика

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