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9:07   30 Декабря 2019
Россия

Очевидцы нашли на улице Павловского Посада полностью раздетого ребенка

Очевидцы нашли на улице Павловского Посада полностью раздетого ребенка

Очевидцы нашли на улице Павловского Посада полностью раздетого ребенка, который кричал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло утром в понедельник, 30 декабря. Известно, что ребенку около двух лет. Мальчика увидели прохожие и обратили внимание, что он был полностью без одежды. Ребенок плакал и кричал, стоя под балконом одной из квартир. Очевидцы вызвали скорую и полицию, ребенка отвезли в больницу. В каком состоянии мальчик находится сейчас, не уточняется.

Сейчас полиция проводит проверку и занимается поисками родителей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ребенок #происшествия #чп #подмосковье #павловский посад

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