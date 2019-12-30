Очевидцы нашли на улице Павловского Посада полностью раздетого ребенка, который кричал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло утром в понедельник, 30 декабря. Известно, что ребенку около двух лет. Мальчика увидели прохожие и обратили внимание, что он был полностью без одежды. Ребенок плакал и кричал, стоя под балконом одной из квартир. Очевидцы вызвали скорую и полицию, ребенка отвезли в больницу. В каком состоянии мальчик находится сейчас, не уточняется.

Сейчас полиция проводит проверку и занимается поисками родителей.