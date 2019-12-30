Уголовное дело завели на Ямале после гибели двух рабочих на месторождении

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщает в понедельник региональное следственное управление Следственного комитета РФ, трагедия произошла в минувшую пятницу 27 декабря на месторождении, которое разрабатывает компания «Новатэк», загорелся подъемник капитального ремонта скважин на базе грузового автомобиля «Краз».

По предварительной информации, произошло возгорание топливного бака автомобиля, который за тем взорвался. Вспыхнувший пожар на предприятии потушили самостоятельно, однако в процессе тушения погибли двое рабочих, еще один человек пострадал, а также были повреждены три единицы техники.

«Пуровским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СКР.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины возгорания топливного бака грузовика.

Ранее в следственном управлении сообщили, что оба погибших и пострадавший работали на месторождении вахтовым методом, являясь сотрудниками подрядной организации «Филиал ремонт скважин АО «ССК».