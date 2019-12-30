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8:49   30 Декабря 2019
Россия

МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Сахалина и Курил

МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Сахалина и Курил

МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Сахалина и Курил, сообщает региональное ведомство.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 декабря, в регионе ожидается сильный снег, усиление ветра до 20 метров в секунду, налипание мокрого снега на провода.

Ожидается, что непогода застанет Томаринский, Холмский, Невельский, Корсаковский, Анивский, Углегорский, Долинский и Макаровский районы, а также и Южно-Сахалинск. Кроме того, циклон пройдет по территории Южно-Курильского и Курильского районов.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без надобности, не пользоваться личным автотранспортом и соблюдать все меры безопасности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #общество #сахалин #погода #курилы

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