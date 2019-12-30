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8:30   30 Декабря 2019
Весь мир

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Китайский ученый Хэ Цзянькуя приговорен судом к трем годам тюремного заключения и штрафу в 3 миллионов юаней (примерно 430 тысяч долларов) за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генномодифицированных эмбрионов, сообщается в материалах суда.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — гласит судебное решение.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #ученый

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