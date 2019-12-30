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Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

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8:28   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна версия причины авиакатастрофы в Алма-Ате, которая произошла в пятницу, 27 декабря. Как рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, эксперты рассматривают в качестве еще одной версии ошибку навигационных служб.

Как отметил Тургумбаев, сейчас следственная группа МВД ведет расследование трагедии. Среди приоритетных версий — ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб. По словам министра, на месте авиакатастрофы работают эксперты, которые демонтируют самолет и передислоцируют его на территорию аэропорта Алма-Аты, где будут обследовать его дальше.

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел в Нур-Султан утром в пятницу, 27 декабря. Во время набора высоты воздушное судно упало, протаранило бетонный забор и врезалось в строящийся двухэтажный дом. В результате погибли 12 человек.

Всего в салоне находилось 93 пассажира и пять членов экипажа. Капитан воздушного судна погиб на месте, второй пилот находится в больнице, на следующий день после ЧП ему провели сложную операцию на позвоночнике.

Накануне жители Казахстана простились с жертвами авиакатастрофы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #авиакатастрофа #чп #казахстан #алма-ата

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