Два человека погибли и пять пострадали в результате аварии в Ростове-на-Дону

Два человека погибли и пятеро попали в больницу в результате ДТП с участием трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, рассказали РИА Новости в региональном управлении МВД РФ.

Сообщается, что на улице Российской произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112, после чего в ВАЗ врезался Nissan Fuga, который также сбил двух мужчин-пешеходов 1988 и 1998 годов рождения.

Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибли на месте аварии, еще пятеро человек отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливается виновник ДТП.