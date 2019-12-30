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8:06   30 Декабря 2019
Россия

Пассажирский автобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП под Псковом

Пассажирский автобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП под Псковом

Пассажирский автобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП под Псковом, уточняет региональная ГИБДД.

Авария случилась на трассе Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Р. Белоруссия». Автобус с гражданами Белоруссии ехал из Минска в Санкт-Петербург. По какой-то причине водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находилось 50 пассажиров. По данным ГИБДД, пострадали восемь пассажиров. Источник «Интерфакса» рассказал, что пострадавших больше: в их числе 19 человек, из которых трое — дети.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину аварии. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #псковская область

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