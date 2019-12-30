ХАМАС обвинил палестинскую разведку в помощи Израилю

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС обвинило палестинскую разведку в причастности к ликвидации главы «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата. Об этом сообщает пресс-релиз МВД Палестины в секторе Газа.

В середине ноября стало известно, что командир «Исламского джихада» скончался в результате удара израильских военных по его дому.

Согласно заявлению движения, в ходе расследования обстоятельств гибели командира удалось задержать группу людей, собиравшую информацию об Абу аль-Ата, следившую за его передвижениями в течение нескольких месяцев до последнего часа перед его убийством израильскими военными.

Отмечается, что арестованные ХАМАС являются сотрудниками Главной разведывательной службы палестинских властей в Рамаллахе, которым было официально поручено наблюдать за Бахи Абу аль-Ата. Информация о его местоположении передавалась израильской разведке.

В свою очередь палестинское движение «Фатх» назвало данное заявление беспочвенным.