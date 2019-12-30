Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Черные ящики с потерпевшего крушение под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air поступили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), состояние самописцев хорошее, рассказал прессе замглавы правительства Казахстана Роман Скляр.

Напомним, лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого находились 94 пассажира и пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, протаранил бетонное ограждение и врезался в двухэтажную постройку, в результате 12 человек погибли. Полеты самолетов данной модели и деятельность авиакомпании в Казахстане временно остановлены.

«Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет, нарочно наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет», — сообщил Скляр.

По его словам, специалисты МАК будут работать над расшифровкой бортовых самописцев и в праздничные дни. Премьер-министр уточнил, что до 10 января будут оглашены предварительные результаты расследования.