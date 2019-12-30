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 Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

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7:19   30 Декабря 2019
Россия

Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

Шестьдесят домов, больница и школа в поселке Кустур Эвено-Бытантайского национального района Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной, рассказал РИА Новости глава населенного пункта Константин Старостин.

Он уточнил, что котельная загорелась примерно в 9 часов утра.

«Сейчас все находимся на месте пожара. С районного центра обещали привезти материалы, запчасти для насосной», — добавил он.

Управление МЧС РФ по региону пока не прокомментировало ситуацию.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #якутия #котельная

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