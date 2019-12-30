Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

Шестьдесят домов, больница и школа в поселке Кустур Эвено-Бытантайского национального района Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной, рассказал РИА Новости глава населенного пункта Константин Старостин.

Он уточнил, что котельная загорелась примерно в 9 часов утра.

«Сейчас все находимся на месте пожара. С районного центра обещали привезти материалы, запчасти для насосной», — добавил он.

Управление МЧС РФ по региону пока не прокомментировало ситуацию.