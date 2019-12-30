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7:24   30 Декабря 2019
Россия

Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

Снегоуборочные машины в Петербурге работали всю ночь с воскресенья на понедельник, сообщают «Невские новости».

В Северную столицу в ночь с 29 на 30 декабря вернулся снег. Засыпало дворы, улицы и припаркованные машины. Пока над городом кружила метель, на улицах всю ночь трудились операторы снегоуборочной техники и дворники.

На данный момент работа служб продолжается. Так, на интерактивной карте города видно, что уборочная техника сейчас трудится во всех районах города.

Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

К утру ночной снегопад способен превратить улицы и тротуары в скользкий каток. Снегоуборщики должны не допустить, чтобы утренний гололед сформировался, и очистить улицы для проезда машин.

Ранее сообщалось, что в субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил подготовку Фрунзенского района к зиме и снегопадам. По итогу проверки градоначальник остался доволен готовностью района.

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Автор: Олег Королев
#петербург #снег #уборка снега

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