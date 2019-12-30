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 Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом
6:57   30 Декабря 2019
Весь мир

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом

Американский самолет-разведчик совершил полет в небе над Корейским полуостровом. Об этом сообщает сервис мониторинга военной авиации Aircraft Spots.

По его данным, самолет находится на высоте около 9,4 километров. При этом сведений о точном месте полета самолета E-8C американских ВВС не приводится.

США чаще стали проводить разведывательные полеты в районе Корейского полуострова после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о двух важных испытаниях на космодроме Сохэ, результаты которых помогут сдерживать ядерную угрозу США. Эксперты считают, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения..

31 декабря истекает срок, который КНДР установили Вашингтону для выработки премлемого решения на переговорах по денуклеаризации.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр

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