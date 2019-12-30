Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, получит на новый год посылку с российской прессой, сообщила ТАСС его супруга Виктория.
Она рассказала, что Константин всегда ждет посылки с прессой, и когда получает, не спит ночами, все прочитывает от корки до корки и неоднократно перечитывает, так как скучает по российским журналистам.
По словам Виктории, одна посылка уже пришла, и теперь он с нетерпением ждет вторую. Новый год Константин отмечать не будет, потому что заключенные в США празднуют преимущественно католические праздники. Супруга Ярошенко добавила, что ему по-прежнему не оказывают медицинскую помощь.
Россиянин периодически интересуется, на каком этапе находится рассмотрение дела в отношении гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.
«Будем надеяться, что поскорее решится вопрос. Почему-то у меня есть такая надежда, что чем быстрее решится вопрос по Уилану, тем быстрее решится вопрос по Константину», — подытожила супруга Ярошенко.