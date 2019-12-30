Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

 Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной
Первый за два года обмен пленными прошел в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными прошел в воскресенье в ДНР

 Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»
Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

 Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом
Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

Работа по расчистке улиц Петербурга от снега идет полным ходом

 Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной

Шестьдесят домов в Якутии остались без тепла в 50-градусный мороз из-за пожара в котельной
Первый за два года обмен пленными прошел в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными прошел в воскресенье в ДНР

 Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»
Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

 Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет на Корейским полуостровом
7:14   30 Декабря 2019
Весь мир

Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

Заключенный в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с русской прессой

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, получит на новый год посылку с российской прессой, сообщила ТАСС его супруга Виктория.

Она рассказала, что Константин всегда ждет посылки с прессой, и когда получает, не спит ночами, все прочитывает от корки до корки и неоднократно перечитывает, так как скучает по российским журналистам.

По словам Виктории, одна посылка уже пришла, и теперь он с нетерпением ждет вторую. Новый год Константин отмечать не будет, потому что заключенные в США празднуют преимущественно католические праздники. Супруга Ярошенко добавила, что ему по-прежнему не оказывают медицинскую помощь.

Россиянин периодически интересуется, на каком этапе находится рассмотрение дела в отношении гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.

«Будем надеяться, что поскорее решится вопрос. Почему-то у меня есть такая надежда, что чем быстрее решится вопрос по Уилану, тем быстрее решится вопрос по Константину», — подытожила супруга Ярошенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #тюрьма #ярошенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...