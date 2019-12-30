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6:41   30 Декабря 2019
Россия

Сообщения о «минировании» детсадов во Владивостоке оказались ложными

Сообщения о «минировании» детсадов во Владивостоке оказались ложными

Ни одно из трех анонимных сообщений о «минировании» в детских садах Владивостока не подтвердилось, рассказали РИА Новости в мэрии.

Ранее поступила информация, что в Хабаровском крае и ЕАО проводится эвакуация персонала и детей из детских садов.

За декабрь это уже третий инцидент с «минированием», которое каждый раз оказывалось ложным. Сообщается, что в Биробиджане 73-летняя воспитатель детсада № 24 скончалась во время эвакуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #детский сад #минирование

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