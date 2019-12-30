Детские сады в Благовещенске эвакуируют из-за сообщений о «минировании»
Детсады эвакуируют в Благовещенске (административный центр Амурской области), часть адресов уже проверена. Об этом сообщает администрация города.
На данный момент проводится эвакуация из ряда дошкольных учреждений. В частности, детей выводят из детсадов номер 5, 19, 28, 40, 47, 60 и 68. Сообщения о взрывных устройствах продолжают поступать.
Отмечается, что часть учреждений уже проверена, взрывных устройств не было обнаружено. Дети возвращаются к занятиям.
Уточняется, что на местах работают заммэра города Юлия Рябинина, специалисты министерства образования. Направлены автобусы для обогрева персонала и детей. На данный момент в Благовещенске наблюдается -24 градуса.
19 декабря в Благовещенске эвакуировали десять детсадов и одну школу, всего около 3300 детей. Информация об опасных предметах не подтвердилась. Позже эвакуация прошла на железнодорожном и автомобильном вокзалах, а также в нескольких учреждений в ТЦ.