Фраттини рассказал о вероятности приезда папы Франциска в Москву

Встречи российского лидера Владимира Путина с папой Римским Франциском повышают вероятность визита понтифика в Москву, считает бывший министр иностранных дел Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини. Об этом он сообщил РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию нахождения Путина на посту главы государства.

В рамках проекта была проведена серия интервью с российскими и иностранными политиками, общественными деятелями и спортсменами, знавшими Путина на протяжении многих лет.

«Это стало бы историческим событием, как историческим событием стала встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском на Кубе. Возможно, сейчас вероятность такого визита увеличивается», — заявил Фраттини.

Папа Франциск трижды принимал президента России в Ватикане – в ноябре 2013 года, в июне 2015 года и в июле 2019 года. Накануне последней встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что вопрос о приглашении папы Франциска не включен в повестку переговоров.