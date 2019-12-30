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6:33   30 Декабря 2019
Весь мир

Фраттини рассказал о вероятности приезда папы Франциска в Москву

Фраттини рассказал о вероятности приезда папы Франциска в Москву

Встречи российского лидера Владимира Путина с папой Римским Франциском повышают вероятность визита понтифика в Москву, считает бывший министр иностранных дел Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини. Об этом он сообщил РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию нахождения Путина на посту главы государства.

В рамках проекта была проведена серия интервью с российскими и иностранными политиками, общественными деятелями и спортсменами, знавшими Путина на протяжении многих лет.

«Это стало бы историческим событием, как историческим событием стала встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском на Кубе. Возможно, сейчас вероятность такого визита увеличивается», — заявил Фраттини.

Папа Франциск трижды принимал президента России в Ватикане – в ноябре 2013 года, в июне 2015 года и в июле 2019 года. Накануне последней встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что вопрос о приглашении папы Франциска не включен в повестку переговоров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #папа римский

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