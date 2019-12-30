Подозреваемый в вербовке в террористическую организацию взят под стражу в Хабаровском крае

Житель Хабаровска, подозреваемый в вербовке в террористическую организацию и пропаганде ее деятельности, задержан правоохранительными органами, передает в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

В релизе уточняется, что 45-летний мужчина был сторонником радикальных религиозных взглядов и испытывал ненависть к людям по национальному и религиозному признаку. За прошедший год хабаровчанин переписывался с одним из членов международной террористической организации при помощи мессенджера, а потом вступил в нее.

Его обязанностью была пропаганда, публичные призывы к ведению незаконной деятельности, оправдание терроризма и вербовка. Мужчина публиковал в соцсетях видеоролики с призывами финансировать и снабжать незаконные бандформирования.

После задержания хабаровчанин помещен под стражу, против него заведены два уголовных дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет». По первой статье наказание может составить от 10 до 20 лет тюрьмы, по второй — еще до семи лет.