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6:07   30 Декабря 2019
Россия

Следователи начали проверку после падения гимнастки в цирке во Владивостоке

Следователи начали проверку после падения гимнастки в цирке во Владивостоке

После падения гимнастки в цирке Владивостока следователи начали проверку, сообщает приморский главк СКР.

Накануне местные СМИ опубликовали видео из цирка. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. Краевой департамент здравоохранения сообщил, что врачи «скорой помощи» доставили ее в больницу, гимнастка находится в состоянии средней тяжести. Девушку уже прооперировали.

В цирке рассказали, что девушка не является сотрудницей Росгосцирка, она была привлечена прокатчиком. Отмечалось, что гимнастка достаточно опытная, причиной падения мог стать человеческий фактор - она не зацепилась во время исполнения номера за страховочную петлю.

Отмечается, что региональный главк МВД передал к СУСК РФ по Приморскому краю материалы для доследсвенной проверки по факту падения гимнастки и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «нарушение требований охраны труда».

По предварительным данным следствия, при выполнении гимнастического элемента на снаряде «кардепарель» гимнастка не удержалась и упала, в результате чего получила тяжкий вред здоровью.

После проверки будет принято принято процессуальное решение.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #гимнастка #цирк

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