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 Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

 Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

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Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

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5:28   30 Декабря 2019
Весь мир

Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

Возглавляемый бывшим министром транспорта Ирака Хади аль-Амири блок «Аль-Фатх» призвал парламент страны принять срочное решение о выводе всех иностранных сил после ударов США.

Аль-Амири также являются командиром отряда «Бадр», находящемся в составе «Аль-Хашд аш-Шааби». Ранее ополчение сообщило, что в результате инцидента погибли 25 человек, еще 51 пострадал при авиаударах США.

В документе блока говорится, что «Аль-Фатх» решительно осуждает «открытое нападение на национальный суверенитет» и призывает национальные силы и политические блоки в совете представителей парламента принять «срочное и смелое решение» - потребовать у правительства вывести все иностранные силы с территории страны.

Накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке в ответ на атаки по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти американца и ранению четырех американских военных.

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Автор: Олег Королев
#ирак #ввс сша

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