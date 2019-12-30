Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

Возглавляемый бывшим министром транспорта Ирака Хади аль-Амири блок «Аль-Фатх» призвал парламент страны принять срочное решение о выводе всех иностранных сил после ударов США.

Аль-Амири также являются командиром отряда «Бадр», находящемся в составе «Аль-Хашд аш-Шааби». Ранее ополчение сообщило, что в результате инцидента погибли 25 человек, еще 51 пострадал при авиаударах США.

В документе блока говорится, что «Аль-Фатх» решительно осуждает «открытое нападение на национальный суверенитет» и призывает национальные силы и политические блоки в совете представителей парламента принять «срочное и смелое решение» - потребовать у правительства вывести все иностранные силы с территории страны.

Накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке в ответ на атаки по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти американца и ранению четырех американских военных.