Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

Сотрудников администрации Хабаровска выводят из здания из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что здание мэрии на улице Карла Маркса эвакуируют.

Ранее в понедельник в детские сады Хабаровска стали поступать сообщения об угрозе взрыва, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших учебных заведениях. Сообщения о взрывных устройствах поступили в три детских сада города.

Также звонки поступили в различные учреждения Комсомольска-на-Амуре. Эвакуация проходит в двух почтовых отделениях и шести детских садах.

Массовая эвакуация детских садов, университетов, школ и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Также была прервана работа нескольких десятков учреждений. В результате угрозы не подтвердились.