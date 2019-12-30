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Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

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Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

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4:48   30 Декабря 2019
Россия

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

Сотрудников администрации Хабаровска выводят из здания из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что здание мэрии на улице Карла Маркса эвакуируют.

Ранее в понедельник в детские сады Хабаровска стали поступать сообщения об угрозе взрыва, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших учебных заведениях. Сообщения о взрывных устройствах поступили в три детских сада города.

Также звонки поступили в различные учреждения Комсомольска-на-Амуре. Эвакуация проходит в двух почтовых отделениях и шести детских садах.

Массовая эвакуация детских садов, университетов, школ и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Также была прервана работа нескольких десятков учреждений. В результате угрозы не подтвердились.

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Автор: Олег Королев

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