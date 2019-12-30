Японцы к 2024 году построят на необитаемом острове аэродром для палубной авиации США

Япония к 2024 году построит на собственные средства аэродром и иные объекты для проведения учений палубной авиации с авианосцев ВМС США на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима, пишет в понедельник газета Yomiuri shimbun, ссылаясь на источники в правительстве.

Сообщается, что строительство начнется в 2022 году, а учения будут проводиться с 2025 года.

В начале декабря японские власти сообщили о покупке Министерством обороны Японии за 16 млрд иен (порядка 146 миллионов долларов) необитаемого острова Магэ, которым ранее владела частная компания из Токио.

База на Магэ будет находиться в совместном пользовании ВС США и Японии.