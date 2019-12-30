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 Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине
4:23   30 Декабря 2019
Весь мир

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео и экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступали против решения Белого дома о блокировании военной помощи Украине. Об этом пишет New York Times.

Газета со ссылкой на сотрудников администрации и других чиновников сообщает, что в конце августа Помпео, Болтон и Эспер приняли участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, о кторой ранее не было известно. Источники издания утверждают, что во время встречи они безуспешно пытались убедить Трампа отказаться от решения о заморозке военной помощи Украине, поскольку это «в интересах США».

По данным NYT, спор по данному вопросу привел к разногласиями среди высокопоставленных членов администрации Трампа. Газета отмечает, что давлению подвергся исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, который выступал на стороне президента и стал основным проводником его требований.

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Автор: Олег Королев
#украина #пентагон #белый дом

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