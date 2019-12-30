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 Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
3:56   30 Декабря 2019
Весь мир

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Вызов посла РФ в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российского дипломата Сергея Андреева пригласили в польский МИД после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском, назвав его "сволочью и антисемитской свиньей" за поддержку идеи Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Захарова эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщила, что вызов российского посла является «дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни».

По ее словам, целью данной реакцией являлась попытка моментально переиграть ситуацию в свою пользу, чтобы сказать, что «нет, было, может быть, и так, но не совсем», и расставить соответствующие акценты.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

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Автор: Олег Королев
#захарова #польша #гитлер

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