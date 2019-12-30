Глава Пентагона заявил о готовности США к дополнительным действиям против Ирана

США готовы при необходимости перейти к дополнительным мерам против Ирана, сообщил глава Пентагона Марк Эспер в связи с авиаударами американских ВС по базам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что удары по пяти объектам движения «Хезболла» были нанесены «в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам». Имелась в виду, в частности, атака по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб гражданин США. Авиаудары США были призваны понизить возможности группировки атаковать коалицию в будущем.

«Удары были успешными. Я хотел бы добавить, что в нашей сегодняшней беседе с президентом мы обсудили с ним другие доступные варианты. И я также хотел бы отметить, что мы предпримем дополнительные действия по мере необходимости в целях самообороны и сдерживания плохих действий со стороны военизированных формирований или Ирана», — сказал министр обороны США.

Он добавил, что в атаке были задействованы истребители-бомбардировщики F-15 «Страйк Игл».