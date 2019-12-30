Партия Моралеса выберет в январе кандидата на президентские выборы

Боливийская партия «Движение к социализму» (MAS) выберет кандидата на выборы президента Боливии в 2020 году. Об этом сообщил журналистам бывший глава государства Эво Моралес.

По его словам, собрание для согласование кандидатуры пройдет 19 января. Также на нем будет выбран кандидат в вице-президенты от партии.

Ранее Моралес заявлял, что рассчитывает на победу кандидата от его партии на выборах.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях в ходе избирательного процесса 20 октября, Моралес под давлением военных покинул пост президента. Вслед за ним в отставку ушло все высшее руководство Боливии, из-за чего власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

Временные власти страны объявили о проведении новых выборов, первый тур которых должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.