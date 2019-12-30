Четверо полицейских пострадали во время демонстраций в Черногории

Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях. Об этом сообщает управление полиции страны.

Парламент Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В субботу президент страны Мило Джуканович подписал закон, вызвавший многочисленные споры.

Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, в том числе известный и исторически значимый монастырь Острог.

Акции протестов против закона начались в пятницу. В воскресенье они охватили девять городов.

Управление полиции в Twitter сообщило, что полиция оперативно прорвала блокаду на трассе к аэропорту Подгорица. В результате акции пострадали четверо полицейских.

В социальных сетях оппозиция распространяет видео, на котором экипированные полицейские пытаются пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих пришли на вечернюю службу. В пригороде Подгорицы, городе Зета, демонстранты использовали против полицейских фейерверки.