Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

 Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника
Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

 Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»
Глава Пентагона заявил о готовности США к дополнительным действиям против Ирана

Глава Пентагона заявил о готовности США к дополнительным действиям против Ирана

 Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

 Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника
Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

 Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»
Глава Пентагона заявил о готовности США к дополнительным действиям против Ирана

Глава Пентагона заявил о готовности США к дополнительным действиям против Ирана

 Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
2:58   30 Декабря 2019
Весь мир

Четверо полицейских пострадали во время демонстраций в Черногории

Четверо полицейских пострадали во время демонстраций в Черногории

Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях. Об этом сообщает управление полиции страны.

Парламент Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В субботу президент страны Мило Джуканович подписал закон, вызвавший многочисленные споры.

Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, в том числе известный и исторически значимый монастырь Острог.

Акции протестов против закона начались в пятницу. В воскресенье они охватили девять городов.

Управление полиции в Twitter сообщило, что полиция оперативно прорвала блокаду на трассе к аэропорту Подгорица. В результате акции пострадали четверо полицейских.

В социальных сетях оппозиция распространяет видео, на котором экипированные полицейские пытаются пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих пришли на вечернюю службу. В пригороде Подгорицы, городе Зета, демонстранты использовали против полицейских фейерверки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#черногория #протесты #спц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...