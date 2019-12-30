Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Индия намерена построить 24 подводные лодки, шесть из которых будут атомными. Об этом сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на доклад ВМС.

В документе для парламента отмечается, что запланирована постройка 18 подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подлодок.

Согласно докладу, на вооружении индийских ВМС сейчас находятся 15 обычных субмарин и две атомные. При этом большинству неатомных подлодок более 25 лет - возраст тринадцати из них от 17 до 32 лет.

Отмечается, что Минобороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок. Это связано с тем, что строительство новых задерживается.

Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.