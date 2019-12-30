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2:38   30 Декабря 2019
Весь мир

Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Индия намерена построить 24 подводные лодки, шесть из которых будут атомными. Об этом сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на доклад ВМС.

В документе для парламента отмечается, что запланирована постройка 18 подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подлодок.

Согласно докладу, на вооружении индийских ВМС сейчас находятся 15 обычных субмарин и две атомные. При этом большинству неатомных подлодок более 25 лет - возраст тринадцати из них от 17 до 32 лет.

Отмечается, что Минобороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок. Это связано с тем, что строительство новых задерживается.

Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.

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Автор: Олег Королев
#индия #подлодки

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