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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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2:18   30 Декабря 2019
Россия

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на официальном портале Гидрометцентра.

В сообщении ведомства отмечается, что степень интенсивности опасных явлений в столице находится на желтом уровне. Подчеркивается, погода из-за ветра с 10.00 понедельника до 6.00 вторника является потенциально опасной.

В свою очередь в Подмосковье предупреждение будет действовать с 8.00 понедельника и до 4.00 вторника.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости», температура воздуха в новогоднюю ночь в столице составит около нуля градусов. По ее словам, москвичи не останутся без снега. Однако, снежный покров будет неравномерным.

Эксперт также рассказала, что надеяться на морозы москвичи смогут уже в первые часы грядущего года.

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Автор: Олег Королев
#москва #погода

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