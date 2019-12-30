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Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

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2:47   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

МИД России намерен дать комплексный ответ на притеснения журналистов агентства «Sputnik Эстония», сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — заявила дипломат.

Напомним, осенью местные филиалы иностранных банков заморозили переводы средств на нужды эстонского бюро Sputnik, а арендодатель потребовал до конца февраля выехать из арендуемого в Таллине офиса.

В МИА «Россия сегодня», к которому относится Sputnik, позднее сообщили, что сотрудникам агентства угрожали уголовными делами, если они не расторгнут трудовые отношения из-за внесения в европейский черный список главы информагентства Дмитрия Киселева.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобная политика в отношении Sputnik в Эстонии является удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Таллин воздержаться от давления на журналистов.

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Автор: Мария Милкевич
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