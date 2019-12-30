Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

 Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника
Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

 Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»
Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

 Эспер и Помпео пытались вынудить Трампа не останавливать помощь Украине

Эспер и Помпео пытались вынудить Трампа не останавливать помощь Украине
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

 Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника
Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

 Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»
Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

 Эспер и Помпео пытались вынудить Трампа не останавливать помощь Украине

Эспер и Помпео пытались вынудить Трампа не останавливать помощь Украине
1:59   30 Декабря 2019
Весь мир

Жертвами налета ВВС США на военную базу в Ираке стали 25 человек

Жертвами налета ВВС США на военную базу в Ираке стали 25 человек

Число погибших шиитских бойцов при налете американских ВВС в пограничном с Сирией городе Эль-Каим достигло 25 человек. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Уточняется, что число пострадавших составляет 38 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших и 35 пострадавших.

В свою очередь шиитское народное ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщает, что в результате погибли 25 человек и 51 пострадал.

Помощник главы Минобороны США Джонатан Хоффман сообщил, что были атакованы пять объектов движения «Хезболла» в Сирии и Ираки в ответ на их «повторящиеся атаки» по иракским базам. Накануне в Пентагоне сообщили, что удары были нацелены на то, чтобы понизить возможность группировки проводить атаки против сил коалиции в будущем.

По данным СМИ Ирака, глава переходного правительства Адель Абд аль-Махди в связи с инцидентом призвал ровести экстренную встречу Совета безопасности страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #ввс сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...