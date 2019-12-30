Жертвами налета ВВС США на военную базу в Ираке стали 25 человек

Число погибших шиитских бойцов при налете американских ВВС в пограничном с Сирией городе Эль-Каим достигло 25 человек. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Уточняется, что число пострадавших составляет 38 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших и 35 пострадавших.

В свою очередь шиитское народное ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщает, что в результате погибли 25 человек и 51 пострадал.

Помощник главы Минобороны США Джонатан Хоффман сообщил, что были атакованы пять объектов движения «Хезболла» в Сирии и Ираки в ответ на их «повторящиеся атаки» по иракским базам. Накануне в Пентагоне сообщили, что удары были нацелены на то, чтобы понизить возможность группировки проводить атаки против сил коалиции в будущем.

По данным СМИ Ирака, глава переходного правительства Адель Абд аль-Махди в связи с инцидентом призвал ровести экстренную встречу Совета безопасности страны.