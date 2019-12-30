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1:40   30 Декабря 2019
Весь мир

Причиной крушения самолета EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода, пишут СМИ

Причиной крушения самолета EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода, пишут СМИ

Причиной крушения авиалайнера Airbus A320 авиакомпании EgyptAir у берегов Египта в 2016 году была утечка кислорода в кабине пилота, которая привела к пожару. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на закрытые документы судебного расследования.

Ранее ряд СМИ обнародовали заявление французского адвоката семей погибших в катастрофе пассажиров. По его словам, предварительное расследование подтвердило неисправность самолета, прилетевшего за день до катастрофы в Париж. По его словам, компания EgyptAir должна была об этом знать. Позже источник в министерстве гражданской авиации Египта опроверг эту информацию. Также Комиссия по расследованию катастрофы заявляла, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ, но французское расследование их так и не нашла.

Спустя три с половиной года после инцидента появились данные французского судебного расследования, которые указывают, что пожар на борту самолета начался из-за утечки кислорода в кабине пилота. По данным WSJ, технические неисправности лайнера проявились во время последних пяти рейсов данного самолета.

«Он не должен был вылетать из Каира после появления неоднократных неисправностей, о которых не сообщили», — говорится в документе.

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Автор: Олег Королев
#a320 #egyptair

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