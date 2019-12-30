Эспер и Помпео пытались вынудить Трампа не останавливать помощь Украине

Министр обороны США Марк Эспер и глава Госдепартамента Майк Помпео пытались убедить главу государства Дональда Трампа не прекращать военную помощь Украине, так как это якобы идет вразрез с национальными интересами, сообщает газета New York Times в очередном расследовании по Украине.

Журналисты издания взяли множество интервью у нынешних и бывших официальных лиц США и пришли к выводу, что оппозиция решению Трампа о завершении помощи Украине была «гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее».

«В конце августа глава Пентагона Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, занимавшему в то время должность советника по национальной безопасности, на встречу с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что разморозка помощи — в интересах США, но это было безуспешно», — пишет NYT.

Газета пишет, что это решение стало шоком как для Белого дома, так и для Пентагона, и породило глубокие противоречия внутри администрации. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени, стал, по данным NYT, ключевой фигурой в усилиях по реализации требований Трампа по поводу прекращения помощи Киеву.