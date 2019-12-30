Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в последний раз в этом году встретится с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала на брифинге в четверг, что министры будут говорить об актуальных вопросах двусторонней повестки, в частности, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

Она подчеркнула, что в контексте международной и региональной повестки наиболее пристально будут рассматриваться вопросы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, мирного урегулирования в Сирии, и обстановка в Персидском заливе.

В последнее время Россия и Иран часто проводили встречи на разных уровнях и отмечали высокий уровень взаимопонимания по большинству вопросов.