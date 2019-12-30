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 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
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 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

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 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
1:17   30 Декабря 2019
Весь мир

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в последний раз в этом году встретится с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала на брифинге в четверг, что министры будут говорить об актуальных вопросах двусторонней повестки, в частности, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

Она подчеркнула, что в контексте международной и региональной повестки наиболее пристально будут рассматриваться вопросы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, мирного урегулирования в Сирии, и обстановка в Персидском заливе.

В последнее время Россия и Иран часто проводили встречи на разных уровнях и отмечали высокий уровень взаимопонимания по большинству вопросов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #иран #лавров #зариф

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