Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом».

Премьер-министр Польши ранее заявил, что соглашение якобы было не пактом о ненападении. Он заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны якобы несет как фашистская Германия, так и СССР.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что Варшава должна предъявлять претензии только сковей довоенной элите. Он напомнил, что среди европейских стран Польша первой заключила пакт о ненападении с Германии, захватив часть Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески стремясь войти в союз с Гитлером.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского посла в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».