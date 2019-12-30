Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
1:03   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Убийства людей на «евромайдане» будут расследованы, заявил президент Украины Владимир Зеленского.

На брифинге он заявил, что нынешние власти Украины «делают все, что обещали». Зеленский отметил, что по этой причине «дела Майдана» будут обязательно «закончены».

Майдан Независимости в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром столкновения силовиков и радикалов. Ответственность за гибель более сотни человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - бывшего президента Виктора Януковича и спецподразделения МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» и Янукович в свою очередь отрицают свою причастность.

Накануне украинский прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие беркутовцы, обвиняемые в гибели людей на акциях протеста, находятся в списках на обмен пленными. В субботу апелляционный суд Киева отпустил их под личное поручительство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#евромайдан #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...