Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Убийства людей на «евромайдане» будут расследованы, заявил президент Украины Владимир Зеленского.

На брифинге он заявил, что нынешние власти Украины «делают все, что обещали». Зеленский отметил, что по этой причине «дела Майдана» будут обязательно «закончены».

Майдан Независимости в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром столкновения силовиков и радикалов. Ответственность за гибель более сотни человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - бывшего президента Виктора Януковича и спецподразделения МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» и Янукович в свою очередь отрицают свою причастность.

Накануне украинский прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие беркутовцы, обвиняемые в гибели людей на акциях протеста, находятся в списках на обмен пленными. В субботу апелляционный суд Киева отпустил их под личное поручительство.