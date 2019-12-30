Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

 Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

 Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»
Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

 Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине
Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве

 Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

 Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»

Захарова заявила, что стоящих за притеснениями Sputnik в Эстонии ждет «интересный ответ»
Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

Иракские парламентарии призвали к выводу иностранных сил после ударов США

 Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине
4:30   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Автобус с пленными сторонниками ДНР прибыл на территорию самопровозглашенной республики для проведения обмена на украинских силовиков, сообщает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Донбассе впервые за два года состоялся обмен пленными.

На данный момент машины стоят на территории КПП на окраине подконтрольного Донецкой республике города Горловка. Встретить пленных пришли их родные и близкие, они принесли цветы. Ожидается сверка списков, после чего ДНР вернут Украине пленных военнослужащих ВСУ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #днр #обмен пленными

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...