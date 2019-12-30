Первый за два года обмен пленными происходит в воскресенье в ДНР

Автобус с пленными сторонниками ДНР прибыл на территорию самопровозглашенной республики для проведения обмена на украинских силовиков, сообщает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Донбассе впервые за два года состоялся обмен пленными.

На данный момент машины стоят на территории КПП на окраине подконтрольного Донецкой республике города Горловка. Встретить пленных пришли их родные и близкие, они принесли цветы. Ожидается сверка списков, после чего ДНР вернут Украине пленных военнослужащих ВСУ.