Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Первая часть парижских договоренностей лидеров «нормандской четверки» по Донбассу выполнена по результатам обмена пленными в воскресенье. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В Донбассе в воскресенье впервые за два года прошел обмен пленными. Киевская сторона передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам около 120 человек. В свою очередь ДНР и ЛНР отдали властям Украины более 80 человек.

На брифинге в аэропорту он заявил, что самым главным в данной ситуации является то, что люди находятся дома. По его словам, таким образом, первая часть договоренностей в рамках «нормандского формата» была выполнена.

«Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек, 76 человек сейчас на Украине», - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что шестеро человек решили остаться в республиках.