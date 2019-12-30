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0:37   30 Декабря 2019
Весь мир

Президент Ирака обвинил США в нарушении суверенитета после авиаударов по базе в Аль-Каиме

Президент Ирака обвинил США в нарушении суверенитета после авиаударов по базе в Аль-Каиме

Президент Ирака Бархам Салех назвал авиаудары США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в городе Аль-Каим неподалеку от Сирийской границы нарушением национального суверенитета, его слова цитирует телеканал «Ас-Сумария».

«Налет американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит нашим двусторонним соглашениям с США», — заявил глава Ирака.

Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди заявил о необходимости проведения экстренного собрания властей Ирака для анализа произошедшего.

Напомним, американская авиация нанесла в воскресенье серию ударов по базам шиитских ополченцев в Аль-Каиме с использованием беспилотников и истребителей F-15, уничтожив, по информации телеканала «Аль-Хадас», минимум 15 человек, включая командира «Хезболлы» Абу Али аль-Хазали.

В Пентагоне заявили, что «Катаиб Хезболлах» нанесла в пятницу ракетный удар по базе США под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский подрядчик.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #ирак #хезболла

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