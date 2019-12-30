Командир 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака погиб при ударах ВВС США

Силы народной мобилизации Ирака («Хашд аш-Шааби») сообщили о гибели командира 45-й бригады в ходе ударов ВВС США.

По данным твиттер-аккаунта Jtruzmah, «Хашд аш-Шааби» подтверждает гибель командира полка 45-й бригады из-за американских авиаударов, нацеленных на их базу в Аль-Каиме.

#PMU confirms the death of a regiment commander of the 45th Brigade due to American airstrikes that targeted their base in al-Qaim. #Iraq pic.twitter.com/RzK5XTm0kk — Joe Truzman (@Jtruzmah) December 29, 2019

Накануне в Пентагоне сообщили, что США атаковали пять объектов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии в ответ на нападения, приписываемые ей. По версии Минобороны США, данная группировка ответственна за атаку в пятницу на иракскую базу под Киркуком, в результате которой погиб американский контрактник из числа гражданских лиц.