Командир 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака погиб при ударах ВВС США

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
0:31   30 Декабря 2019
Медиа

Командир 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака погиб при ударах ВВС США

Командир 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака погиб при ударах ВВС США

Силы народной мобилизации Ирака («Хашд аш-Шааби») сообщили о гибели командира 45-й бригады в ходе ударов ВВС США.

По данным твиттер-аккаунта Jtruzmah, «Хашд аш-Шааби» подтверждает гибель командира полка 45-й бригады из-за американских авиаударов, нацеленных на их базу в Аль-Каиме.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США атаковали пять объектов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии в ответ на нападения, приписываемые ей. По версии Минобороны США, данная группировка ответственна за атаку в пятницу на иракскую базу под Киркуком, в результате которой погиб американский контрактник из числа гражданских лиц.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #ввс сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...