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0:18   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский прокомментировал передачу бойцов «Беркута» ЛНР и ДНР

Зеленский прокомментировал передачу бойцов «Беркута» ЛНР и ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выдача бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» в рамках обмена пленными в Донбассе была условием обмена и сложным политическим решением для Киева.

В минувшее воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киевские власти передали само провозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек. Луганск и Донецк, в свою очередь, отдали украинской стороне более восьми десятков человек.

Зеленский в ходе брифинга по случаю обмена заявил, что выдача беркутовцев была условием обмена и формате «всех на всех». Он отметил, что выдача экс-сотрудников спецподразделения в рамках данного процесса была сложным политическим решением.

Накануне прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы «Беркута», обвиняемые в гибели людей на акциях протеста, находятся в списках на обмен. Апелляционный суд Киева в субботу отпустил их на свободу под личное поручительство.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #зеленский

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