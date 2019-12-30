Зеленский прокомментировал передачу бойцов «Беркута» ЛНР и ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выдача бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» в рамках обмена пленными в Донбассе была условием обмена и сложным политическим решением для Киева.

В минувшее воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киевские власти передали само провозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек. Луганск и Донецк, в свою очередь, отдали украинской стороне более восьми десятков человек.

Зеленский в ходе брифинга по случаю обмена заявил, что выдача беркутовцев была условием обмена и формате «всех на всех». Он отметил, что выдача экс-сотрудников спецподразделения в рамках данного процесса была сложным политическим решением.

Накануне прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы «Беркута», обвиняемые в гибели людей на акциях протеста, находятся в списках на обмен. Апелляционный суд Киева в субботу отпустил их на свободу под личное поручительство.