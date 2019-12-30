Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар прибудет с визитом в Каир

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

Зеленский пообещал завершить расследование дел «Евромайдана»

 Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье

Зеленский заявил о выполнении части парижских договоренностей в воскресенье
Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

Польша «набивалась» в союзники к Гитлеру, заявил Пушков

 Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе

Лавров встретится с Зарифом для беседы о ядерной сделке и обстановке в Персидском заливе
0:19   30 Декабря 2019
Весь мир

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар прибудет с визитом в Каир

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар прибудет с визитом в Каир

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар в ближайшее время намерен прибыть с визитом в Каир, пишут египетские СМИ.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар посетит Каир сегодня или завтра», — сообщили представители прессы.

Никакие детали предстоящей поездки пока не сообщаются. По-прежнему неизвестно, состоится ли встреча Хафтара с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, в Ливии на данный момент продолжаются боевые действия. Конфликт не утихает по вине террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем и замешанное в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*.

С 2014 года в Ливии продолжается операция «Аль-Карама», которую проводит ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара против боевиков Правительства нацсогласия, незаконно захвативших власть в стране после революции 2011 года. Весной этого года силы Хафтара начали новый этап операции ― изгнание террористов ПНС из Триполи и северо-западной части Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#египет #ливия #хафтар #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...