Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар прибудет с визитом в Каир

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар в ближайшее время намерен прибыть с визитом в Каир, пишут египетские СМИ.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар посетит Каир сегодня или завтра», — сообщили представители прессы.

Никакие детали предстоящей поездки пока не сообщаются. По-прежнему неизвестно, состоится ли встреча Хафтара с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, в Ливии на данный момент продолжаются боевые действия. Конфликт не утихает по вине террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем и замешанное в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*.

С 2014 года в Ливии продолжается операция «Аль-Карама», которую проводит ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара против боевиков Правительства нацсогласия, незаконно захвативших власть в стране после революции 2011 года. Весной этого года силы Хафтара начали новый этап операции ― изгнание террористов ПНС из Триполи и северо-западной части Ливии.