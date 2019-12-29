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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

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 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Командир иракской «Хезболлы» уничтожен в результате авиаудара США в Ираке

Командир иракской «Хезболлы» уничтожен в результате авиаудара США в Ираке

 США подвергли бомбардировке штаб-квартиру «Хезболлы» в Ираке

США подвергли бомбардировке штаб-квартиру «Хезболлы» в Ираке
23:15   29 Декабря 2019
Весь мир

Протесты против вмешательства Турции вынудили Тунис усилить охрану границы с Ливией

Протесты против вмешательства Турции вынудили Тунис усилить охрану границы с Ливией

Власти Туниса повышают безопасность на границе с Ливией на фоне протестов в столице после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с главой государства Каисом Саидом и недавнего обещания Эрдогана отправить войска для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Десятки протестующих в субботу, 28 декабря, вышли на демонстрацию перед турецким посольством, возмущенные визитом Эрдогана и его встречей с президентом Туниса. Митингующие против того, чтобы Турция вмешивалась в дела Ливии и, более того, втягивала в это Тунис.

При этом власти Туниса отрицают, что взаимодействовали с Турцией по конфликту в Ливии, но активистам этого мало. Они хотят, чтобы президент Каис Саид озвучил народу свою позицию относительно слов Эрдогана о договоренности с Тунисом и публично отрекся от взаимодействия с Эрдоганом в отношении поддержки ПНС Ливии.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #тунис #пнс

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