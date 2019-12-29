Протесты против вмешательства Турции вынудили Тунис усилить охрану границы с Ливией

Власти Туниса повышают безопасность на границе с Ливией на фоне протестов в столице после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с главой государства Каисом Саидом и недавнего обещания Эрдогана отправить войска для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Десятки протестующих в субботу, 28 декабря, вышли на демонстрацию перед турецким посольством, возмущенные визитом Эрдогана и его встречей с президентом Туниса. Митингующие против того, чтобы Турция вмешивалась в дела Ливии и, более того, втягивала в это Тунис.

При этом власти Туниса отрицают, что взаимодействовали с Турцией по конфликту в Ливии, но активистам этого мало. Они хотят, чтобы президент Каис Саид озвучил народу свою позицию относительно слов Эрдогана о договоренности с Тунисом и публично отрекся от взаимодействия с Эрдоганом в отношении поддержки ПНС Ливии.