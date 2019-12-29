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Турция сосредоточится на Ливии и не будет мешать освобождению Идлиба, считает эксперт

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22:06   29 Декабря 2019
Весь мир

Турция сосредоточится на Ливии и не будет мешать освобождению Идлиба, считает эксперт

Турция сосредоточится на Ливии и не будет мешать освобождению Идлиба, считает эксперт

Существование ПНС Ливии крайне важно для Турции, которая хочет добиться доминирования в восточной части Средиземного моря, поэтому Анкара сосредоточила свои усилия на Ливии, поставив Идлиб на второе, а то и третье место, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин.

Она напомнил, что Турция проводит военные операции в четырех зонах одновременно — в Ливии, в Идлибе, в зоне «Источника мира» и на севере Ирака, в Кандиле и Синджаре, против «Рабочей партии Курдистана». Вести сразу такое количество операций сложно.

Рожин считает, что Турция уже согласна отказаться от существенного количества позиций в Идлибе. Вероятно, в скором времени сирийская армия освободит Маарет ан-Нуман и стратегически важную автодорогу, связующую Хаму и Алеппо.

При этом джихадисты в Идлибе все громче высказывают свое недовольство происходящим, полагая, что Турция готова пожертвовать частью Идлиба ради сделки с Россией или официальным Дамаском. Военный эксперт отмечает, что рост недоверия в рядах террористов упрощает ситуацию для САА.

По словам Рожина, Турция будет торговаться за все свои позиции в Идлибе к востоку от трассы Хама — Алеппо. Согласно сочинскому меморандуму трасса должна быть разблокирована, следовательно, Маарет ан-Нумана и Серакиба перейдут под контроль сирийской армии.

Кроме того, есть вторая трасса, Латакия — Алеппо, а тогда САА должна занять Джиср аш-Шугур. Всем, что находится южнее и восточнее, Турция готова пожертвовать или торговаться», — подытожил эксперт.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #турция #ливия

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