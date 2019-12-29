Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

ВВС США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Об этом сообщил помощник главы Минобороны США Джонатан Хоффман.

Согласно заявлению Хоффмана, удары были точечными с целью уменьшить возможности для атаки союзников сирийского лидера Башара Асада.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы находятся в Сирии с целью контроля за нефтяными месторождениями. И добились ее, прикрываясь борьбой с террористами. Как выяснил ФАН, с террористами США не просто не боролись, но и активно сотрудничали, чтобы заполучить доступ к нефтяным полям.