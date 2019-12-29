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 Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Турция сосредоточится на Ливии и не будет мешать освобождению Идлиба, считает эксперт

Турция сосредоточится на Ливии и не будет мешать освобождению Идлиба, считает эксперт

 Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
20:54   29 Декабря 2019
Весь мир

Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Пентагон заявил об ударах США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

ВВС США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Об этом сообщил помощник главы Минобороны США Джонатан Хоффман.

Согласно заявлению Хоффмана, удары были точечными с целью уменьшить возможности для атаки союзников сирийского лидера Башара Асада.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы находятся в Сирии с целью контроля за нефтяными месторождениями. И добились ее, прикрываясь борьбой с террористами. Как выяснил ФАН, с террористами США не просто не боролись, но и активно сотрудничали, чтобы заполучить доступ к нефтяным полям.

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Автор: мария мальцева
#сша #сирия #ирак #политика #весь мир

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