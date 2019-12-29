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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

 Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт
20:33   29 Декабря 2019
Весь мир

Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Лидеры Турции и Германии обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Средиземноморском регионе. Как сообщили в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, разговор состоялся в субботу, 28 декабря. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, отдельно поговорили по ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее Эрдоган заявял, что намерен отправить турецких солдат для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, чьи полномочия истекли еще в 2018 году. Сейчас ПНС — это конгломерат группировок, связанных с террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). Они регулярно устраивают междоусобицы, терроризируя мирное население.

Освободить Триполи от террористов намерена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Ряд СМИ, а также президент Эрдоган заявляли, что в антитеррористической операции ЛНА участвует ЧВК «Вагнер». Но доказательств этому нет.

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Автор: мария мальцева
#меркель #эрдоган #политика #ливия #весь мир

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