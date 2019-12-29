Пока сотрудники так называемого ФБК (признан иноагентом) гуляют на предновогоднем кооперативе, менеджер ФБК, злостный уклонист Руслан Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине на Крайнем Севере.

23 декабря СК РФ задержал молодого человека, а на следующий день он отправился служить в армию. Либералы пытались найти в деятельности правоохранительных органов нарушения, однако нарушителем был только сам Шаведдинов. Призывник несколько лет уклонялся от армии, что подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Несмотря на то, что Шаведдинов оказался полностью пригодным к армии, он пытался оспорить решение медкомиссии в суде, однако проиграл дело из-за собственной некомпетентности.

Шаведдинова отправили служить на архипелаге Новая Земля. Условия там суровые, в том числе из-за крупных белых медведей, которые могут представлять опасность для человека.

Судя по отзывам от бывших срочников в интернете, солдатам в честь праздника предложат выпить газировку или соки и выдадут сладости, которых нет в обычном рационе. В новогоднюю ночь отбой у солдат сместится до 01:00, время подъема также сдвинется. На обед Шаведдинов получит конфету и мандарин. На этом празднование закончится.

В это время соратники Шаведдинова по ФБК провели праздничный корпоратив и готовятся к празднованию Нового года. Бурное празднование у них может растянуться на несколько дней, в то время как Шаведдинов уже 1 января вернется к службе.

Однако армия может пойти Шаведдинову на пользу, как это случилось и с другим либералом – Михаилом Корневым. Он также долгое время уклонялся от армии, однако по возвращении рассказал, что нашел в службе много плюсов. Возможно и Шаведдинов, отдав долг Родине, пересмотрит свои взгляды на жизнь.