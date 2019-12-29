«Коммунисты России» посадили бы Илона Маска в шаражку за Сталина «с сердечком»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в Twitter фотожабу с изображением советского вождя Иосифа Сталина. Бизнесмен решил узнать у подписчиков, стоит ли строить под городами сейсмостойкие подземные тоннели, чтобы разгрузить общественный транспорт и не навредить экологии.

Почти 70% фолловеров отреагировали, что не против. В ответ Маск твитнул Сталина, сложившего руки в сердечко, добавив неоднозначную для россиян фразу: «Прекратите ныть, «метро-сталинисты», – говорили они…».

Однако через некоторое время Маск Сталина «с сердечком» удалил.

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович посмеялся, услышав новость, и объяснил это моральной неустойчивостью инженера и желанием создать побольше суматохи.

«Сейчас просто влияние Сталина и его образа эпохи — сильное. Что такие прощелыги, как Маск, стараются к своим инициативам привлечь максимум симпатий. А потом видно его дружки в основном контра… стали ему писать, мол что ты делаешь, сейчас раздружимся с тобой в социальных сетях, не будем с тобой твои проекты продвигать. Но он испугался как неустойчивый морально человек и удалил», — объяснил Малинкович.

Впрочем, Малинкович не исключил, что Маска запугали работники правозащитного центра «Мемориал» или ему позвонить с угрозами глава СПЧ и антисталинист Валерий Фадеев.

«Давление наверняка… новый глава СПЧ, патентованный антисталинист, который столько себе на этом пытается заработать, эти правозащитники… «Мемориал» разный… Они же все одна компания. Они ему стали писать, звонить, стали может быть и на родственников давить. Его заклевали, ну ничего. В следующий раз еще больше поднимется рейтинг Сталина. Тогда удалять не будет. Надо посерьезнее!», — всерьез заявил коммунист.

Тем не менее, Малинкович считает, что все-таки негоже постить Сталина «с сердечками». Хотя, как признался зампред партии, иногда коммунисты дарят друг другу на День Святого Валентина «сталинтинки» (это как «валентинки»). Они приурочены к освобождению Ростова в годы Великой Отечественной. Другой вопрос — делают ли их в виде сердечек?

«Ни к селу, ни к городу его вспоминать! Мне кажется, что это дурной вкус. Маск показал, что он сам не понимает то, о чем он говорит. История и политика – это история и политика. С другой стороны, возможно, он хотел показать, что во времена Сталина тоже решались сложные технологические задачи. Когда у государства не хватало денег и образованных кадров», — думает коммунист.

И все-таки Малинкович не стал слишком ругать Маска, отдавая ему дань в «технологических решениях».

«Может, потом скажут гений…», — буркнул зампред.

Хотя, по мнению представителя коммунистов, а ученые в советских «шарашках» работали эффективно.