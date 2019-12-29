Благодаря помощи американских спецслужб, ФСБ предотвратила теракт в РФ

ФСБ, получив информацию от спецслужб США, задержала группу российских граждан, которые готовили теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Двое граждан РФ планировали теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, в местах массового скопления людей. Их задержали в пятницу, 27 декабря.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданные данные, которые помогли предотвратить трагедию.