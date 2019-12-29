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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

 Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт
Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

 Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике

Менеджер ФБК Шаведдинов готовится встретить Новый год, отдавая долг Родине в Арктике
Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Меркель и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии

 Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт
19:34   29 Декабря 2019
Россия

Благодаря помощи американских спецслужб, ФСБ предотвратила теракт в РФ

Благодаря помощи американских спецслужб, ФСБ предотвратила теракт в РФ

ФСБ, получив информацию от спецслужб США, задержала группу российских граждан, которые готовили теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Двое граждан РФ планировали теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, в местах массового скопления людей. Их задержали в пятницу, 27 декабря.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданные данные, которые помогли предотвратить трагедию.

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Автор: Мария Владимирова
#путин #фсб #трамп

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