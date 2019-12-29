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20:41   29 Декабря 2019
Россия

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Бывшему главе ЗагСа Борису Вишневскому необходимо иметь связи в муниципалитетах, чтобы иметь возможность снова переизбраться в ЗагС. Связи с мундепами дадут Вишневскому голоса, а значит, и большую вероятность снова попасть в парламент.

 «Депутаты Законодательного Собрания заинтересованы в налаживании тесных связей с главами муниципальных образований и самими мундепами. <...> В таком случае серьезно повышаются шансы на переизбрание, так как реально использовать «прикормленный ресурс» для получения голосов на выборах», —рассказал ФАН политтехнолог, куратор избирательных штабов ряда муниципальных и парламентских избирателей Санкт-Петербурга.

Он пояснил, что «прикормленным ресурсом» можно считать разные общественные движения, НКО, объединения ветеранов и блокадников или пенсионеров, студенческие движения и прочие организации.

 «Глава муниципального образования, действующий в интересах определенного депутата ЗакСа, напрямую общается с председателем общественной организации. Проще позвонить одному человеку, сказать ему имя кандидата, за которого нужно голосовать, скинув на него организационную работу по приводу людей, чем искать граждан и работать совсем уж по черным схемам через подкупы и карусели», – пояснил эксперт.

Политтехнолог отметил, что у муниципальных образований есть бюджет и депутаты муниципалитетов решают, как его распределять. При таком раскладе деньги и поддержку можно обменять на голоса.

Он отметил, что депутаты часто налаживают отношения с ТСЖ. Агитировать жильцов сложно, но если депутаты окажут жильцам какие-то услуги, то за это люди по указанию председателя проголосуют за кого им скажут.

«Благодарные, но ничего не понимающие граждане, как «добросовестно заблуждающиеся», обеспечат явку и нужный уровень голосов», – пояснил эксперт.

Чем больше у «Яблока» подконтрольных городских территорий, тем больше шансы переизбраться. По мнению политтехнолога, уже сейчас началась борьба за электорат в преддверии выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году.

28 декабря в здании Муниципального совета МО «Литейный круг» распределяли бюджет. Во время слушания мундепы от «Яблока» устроили потасовку из-за висящего в помещении портрета президента РФ Владимира Путина. В итоге, почти четыре месяца спустя в МО ЛО так и не наладили бюджет и не выбрали главу округа.  

 

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Автор: Алина Бранцевич
#яблоко #загс #вишневский

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