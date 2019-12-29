Вишневский саботирует работу Литейного округа, пытаясь поставить во главе своего помощника

Бывшему главе ЗагСа Борису Вишневскому необходимо иметь связи в муниципалитетах, чтобы иметь возможность снова переизбраться в ЗагС. Связи с мундепами дадут Вишневскому голоса, а значит, и большую вероятность снова попасть в парламент.

«Депутаты Законодательного Собрания заинтересованы в налаживании тесных связей с главами муниципальных образований и самими мундепами. <...> В таком случае серьезно повышаются шансы на переизбрание, так как реально использовать «прикормленный ресурс» для получения голосов на выборах», —рассказал ФАН политтехнолог, куратор избирательных штабов ряда муниципальных и парламентских избирателей Санкт-Петербурга.

Он пояснил, что «прикормленным ресурсом» можно считать разные общественные движения, НКО, объединения ветеранов и блокадников или пенсионеров, студенческие движения и прочие организации.

«Глава муниципального образования, действующий в интересах определенного депутата ЗакСа, напрямую общается с председателем общественной организации. Проще позвонить одному человеку, сказать ему имя кандидата, за которого нужно голосовать, скинув на него организационную работу по приводу людей, чем искать граждан и работать совсем уж по черным схемам через подкупы и карусели», – пояснил эксперт.

Политтехнолог отметил, что у муниципальных образований есть бюджет и депутаты муниципалитетов решают, как его распределять. При таком раскладе деньги и поддержку можно обменять на голоса.

Он отметил, что депутаты часто налаживают отношения с ТСЖ. Агитировать жильцов сложно, но если депутаты окажут жильцам какие-то услуги, то за это люди по указанию председателя проголосуют за кого им скажут.

«Благодарные, но ничего не понимающие граждане, как «добросовестно заблуждающиеся», обеспечат явку и нужный уровень голосов», – пояснил эксперт.

Чем больше у «Яблока» подконтрольных городских территорий, тем больше шансы переизбраться. По мнению политтехнолога, уже сейчас началась борьба за электорат в преддверии выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году.

28 декабря в здании Муниципального совета МО «Литейный круг» распределяли бюджет. Во время слушания мундепы от «Яблока» устроили потасовку из-за висящего в помещении портрета президента РФ Владимира Путина. В итоге, почти четыре месяца спустя в МО ЛО так и не наладили бюджет и не выбрали главу округа.